SixTONESÅÄÃæ¼ù¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¡Ä¡×¾×·â¤ÎÀáÌó½Ñ¹ðÇò¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¤µ¤ó¤Þ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡©¡×
¡¡SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÀáÌó½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£ÀáÌó¹¥¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿æ¤¬°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï½ÐÁ°¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ï¶Ã¤¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡ª¡©SixTONES¤¬¤½¤ó¤Ê¤È¤³¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö1²ó¤À¤±¡¢±ØÁ°¤Ç¤ªº×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¸«¤Æ¤¿¤é¡È¤¢¤ì¼ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡È¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ê¤ó¤Æ¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£