25Ç¯¤ÎÀ¤³¦À®Ä¹Î¨3.2¡ó¡¡IMF¡¢¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Ï14Æü¸øÉ½¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î2025Ç¯¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤ò3.2¡ó¤È¸«¹þ¤ß¡¢7·î»þÅÀ¤ÎÁ°²óÍ½Â¬¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇ¶¯²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¾®¤µ¤¯¡¢³Æ¹ñ¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÎ®¹ÔÁ°¤ÎÊ¿¶Ñ3.7¡ó¤ò²¼²ó¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î25Ç¯¤Ï0.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤Î1.1¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬¾ÃÈñ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£26Ç¯¤Ï7·î»þÅÀ¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤²¡¢0.6¡ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡26Ç¯¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ï²£¤Ð¤¤¤Î3.1¡ó¤È¤·¤¿¡£ÄÌ¾¦À¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤ò°µÇ÷¤·¡¢À®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤È¤·¡ÖÀè¹Ô¤¤Ï²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬°ÍÁ³Âç¤¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¥Ö¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢00Ç¯Âå½é¤á¤ÎIT¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï25Ç¯¤ò2.0¡ó¡¢26Ç¯¤ò2.1¡ó¤È¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£