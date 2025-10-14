¥«¥·¥ª¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×40¼þÇ¯µÇ°¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ò10·î21Æü¤ËÈ¯Çä
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï10·î21Æü¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖCA-500WEBF¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï17,600±ß¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¸ø³«40¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖCA-500WEBF¡×
¡ûÅÅÂî¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖCA-500¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë±Ç²è¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÎÇÛµë¸µ¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëNBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëUniversal Products & Experiences¡ÊUP&E¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£1980Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯ÅÅÂîÉÕ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖCA-500¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï±Ç²è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿³Ê»ÒÊÁ¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¡ÖOUTATIME¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ü¥¿¥ó¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤Î¹Ô¤Àè¤òÀßÄê¤¹¤ëÁõÃÖ¡Ö¥¿¥¤¥à¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤òÇÛ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊÀµÌÌ
Î¢³¸¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÁõÃÖ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¡¼¡×¤ò¹ï°õ¡£ÃæÎ±¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹
¥Ð¥Ã¥¯¹ï°õ
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×É÷¤ÎÀìÍÑ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¡£¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÎ±
¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×É÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
À½ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W34.4¡ßD8.2¡ßH43.2mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó53g
ºà¼Á¡§¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ë¡§¼ù»é¡¿¥Ð¥ó¥É¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§Æü¾ïÀ¸³èÍÑËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§¼ù»é¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¼°ÃæÎ±
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó5Ç¯¡ÊÅÅÃÓ CR2016¡Ë
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§Ìó150¡Á205mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§8·å·×»»µ¡Ç½¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡Ê1/100ÉÃ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¤¡¢24»þ´Ö·×Â¬²ÄÇ½¡Ë¡¢»þ¹ï¥¢¥é¡¼¥à¡¦»þÊó¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Áàºî²» ON¡¿OFF ÀÚÂØ¡¢12¡¿24»þ´ÖÉ½¼¨ÀÚÂØ¡¢Ê¿¶Ñ·îº¹ ¡Þ30ÉÃ
