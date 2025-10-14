OWV¡õOCTPATH¡ÖTWO THRONE¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÅêÉ¼´ë²è¤Î¼Â»ÜÈ¯É½ ¸ß¤¤¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë¤ÈOCTPATH¡Ê¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡Ë¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖTWO THRONE¡×¤Ë¸þ¤±¡¢12½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£14Æü¤Ë¤Ï¡¢OWV¤Î±ºÌî½¨ÂÀ¡¢OCTPATH¤Î³¤ÈÁ¡¢»ÍÃ«¿¿Í¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³Ú¶Ê¤Î»öÁ°ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤¹¤ëOWV¡õOCTPATH¥á¥ó¥Ð¡¼
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢DAY1¤Ë¡ÚOCTPATH¤¬OWV¤Î³Ú¶Ê¡Û¤ò¡¢DAY2¤Ë¡ÚOWV¤¬OCTPATH¤Î³Ú¶Ê¡Û¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò1¶Ê¤º¤ÄÁª¤ÓÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³ÆÆü¡¢ÅêÉ¼¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉ¼¤¬¡ÖTWO THRONE¡×¤Î±é½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼ÊýË¡¤Ï³Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î21Æü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡¢OWV¤ÎÃæÀî¾¡½¢¡¢OCTPATH¤ÎÂÀÅÄ½ÙÀÅ¡¢·ªÅÄ¹ÒÊ¼¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖTWO THRONE¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëOWV¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OCTPATH¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°Ò¸·¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¥é¥¤¥Ö¡£DAY1¤ÏOCTPATH¡¢DAY2¤ÏOWV¤¬½Ð±é¡£2Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤ï¤«¤ëÊª¸ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤¹¤ëOWV¡õOCTPATH¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡¡ÖTWO THRONE¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³Ú¶Ê¤Î»öÁ°ÅêÉ¼¼Â»Ü
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢DAY1¤Ë¡ÚOCTPATH¤¬OWV¤Î³Ú¶Ê¡Û¤ò¡¢DAY2¤Ë¡ÚOWV¤¬OCTPATH¤Î³Ú¶Ê¡Û¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò1¶Ê¤º¤ÄÁª¤ÓÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³ÆÆü¡¢ÅêÉ¼¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉ¼¤¬¡ÖTWO THRONE¡×¤Î±é½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼ÊýË¡¤Ï³Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡OWV¡ßOCTPATH¡ÖTWO THRONE¡×
¡ÖTWO THRONE¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëOWV¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OCTPATH¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°Ò¸·¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¥é¥¤¥Ö¡£DAY1¤ÏOCTPATH¡¢DAY2¤ÏOWV¤¬½Ð±é¡£2Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤ï¤«¤ëÊª¸ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û