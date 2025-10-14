ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ÆÁö¤ê¹þ¤á¤¿¡×¡¡°ËÅì½ãÌé¤Ø¤Î¿®Íê¡ÄÁêËÀ¥³¥ó¥Ó¤Ç¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¼ì·®¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò½Ò²û¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤ÈWÇÕ¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Öº£Æü¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢È¿·â¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾17Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¿®¤¸¤ÆÁö¤ê¹þ¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿°ËÅì¤Ø¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡0-2¤ÎÎôÀª¤«¤é»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑ²½¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¸åÈ¾¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁ°¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÁ°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¹¶·âÅª¤Ê»ÑÀª¤òÅý°ì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬µÕÅ¾·à¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÇ¸å¤ÏWÇÕËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é11·î¤È3·î¤È¤Þ¤À»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë