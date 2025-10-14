¾åÅÄåºÀ¤¡¢Îò»ËÅªµÕÅ¾ÃÆ¤Ï¡Ö¼è¤ì¤ë´¶³Ð¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡WÇÕÍ¥¾¡¤Ø¡ÄËÜ²»¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡È¼è¤ì¤ë´¶³Ð¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡¢Îò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë3-2¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢¡É¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤«¤é¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤À¤¬¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Á°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë°ËÅì¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¹¥µ¡¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤«¤é¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¼è¤ì¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎÍ½´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê°ì¾¡¤Ë¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ëÀþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¾ì½ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëWÇÕÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÍ¤â´Þ¤áÁª¼êÁ´°÷¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë