ÆîÌîÂó¼Â¡¢Îò»ËÅªµÕÅ¾·à¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡¡0-2¤«¤é¤ÎÈ¿·âÃÆ¡ÄÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ï¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡×
¸åÈ¾¤ÎÌÔ¥×¥ì¥¹¤Ï¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡×¡¢0-2¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¼çÆ³¤·¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ËÍ¤é¤ÎÈ¿·â¤ÎºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢0-2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢Å¨¿Ø¿¼¤¯¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·1ÅÀº¹¤Ë¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÆîÌî¤Ï¡ÖÁ°È¾°ú¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2¼ºÅÀ¤·¤Æ¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óµ¤Ì£¤Ç¥Ï¥á¤Æ¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àï½ÑÅª¤Ê°Õ¿Þ¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¤â¡¢ÆîÌî¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÁ°È¾¤Î¶¯ÅÙ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¸åÈ¾¤âÍè¤ë¤È»×¤¦¡¢WÇÕ¤Ê¤é¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ï¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¸·¤·¤µ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀï¤¤Êý¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë