À¤³¦¤¬¾×·â¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬²¦¹ñ¤ò·âÇË¡ÄÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¤Ë»Ä¤ëÎò»ËÅªÈÖ¶¸¤ï¤»
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢£×ÇÕ»Ë¾åºÇÂ¿£µÅÙÀ©ÇÆ¤Î²¦¹ñ¡¢Æ±£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë£³¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£±£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££°¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ËÆîÌî¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢ÃæÂ¼·É¡Ê£Ó¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢¾åÅÄ¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÏÄÌ»»£±¾¡£²Ê¬¤±£±£±ÇÔ¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î½éÄ©Àï¤Ï£±£¹£¸£¹Ç¯£··î¤ÎÆîÊÆ±óÀ¬¡££°¡½£±¤ÎÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î½éÂÐÀï¤Ï£¹£µÇ¯¡£Ê¡ÅÄ¤¬½é¥´¡¼¥ë¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±¡½£µ¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿£²£°£°£±Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç£°¡½£°¡££°£µÇ¯¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÌ¾¾¡Éé¤ò±é¤¸¤¿¡££°¡½£±¤ÎÁ°È¾¤ËÃæÂ¼½Ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡££±¡½£²¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼½Ó¤ÎÄ¾ÀÜ£Æ£Ë¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òÂç¹õ¤¬·è¤á¡¢£²ÅÙÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡þÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÁ´À®ÀÓ¡þ
Ç¯¡¦·î¡¦Æü Âç²ñÌ¾ ¥¹¥³¥¢ ¾ì½ê ÆÀÅÀ¼Ô ´ÆÆÄ
£¸£¹¡¦£·¡¦£²£³ ¿ÆÁ±»î¹ç £°¡ü£± A ²£»³·ó»°
£¹£µ¡¦£¶¡¦£¶ ¥¢¥ó¥Ö¥íÇÕ £°¡ü£³ N ²ÃÌÐ¡¡¼þ
£¹£µ¡¦£¸¡¦£¹ ¿ÆÁ±»î¹ç £±¡ü£µ H Ê¡ÅÄ ¡·
£¹£·¡¦£¸¡¦£±£³ ¡· £°¡ü£³ H ¡·
£¹£¹¡¦£³¡¦£³£± ¡· £°¡ü£² H ¥È¥ë¥·¥¨
£°£±¡¦£¶¡¦£´ ¥³¥ó¥Õ¥§¥ÇÇÕ £°¢¤£° H ¡·
£°£µ¡¦£¶¡¦£²£² ¡· £²¢¤£² N ÃæÂ¼½Ó¡¢Âç¹õ ¥¸¡¼¥³
£°£¶¡¦£¶¡¦£²£² ¥É¥¤¥ÄWÇÕ £±¡ü£´ N ¶ÌÅÄ ¡·
£±£²¡¦£±£°¡¦£±£¶ ¿ÆÁ±»î¹ç £°¡ü£´ N ¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë
£±£³¡¦£¶¡¦£±£µ ¥³¥ó¥Õ¥§¥ÇÇÕ £°¡ü£³ A ¡·
£±£´¡¦£±£°¡¦£±£´ ¿ÆÁ±»î¹ç £°¡ü£´ N ¥¢¥®¡¼¥ì
£±£·¡¦£±£±¡¦£±£° ¡· £±¡ü£³ N ËêÌî ¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á
£²£²¡¦£¶¡¦£¶ ¡· £°¡ü£± H ¿¹ÊÝ¡¡°ì
£²£µ¡¦£±£°¡¦£±£´ ¡· £³¡»£² H ÆîÌî¡¢ÃæÂ¼·É¡¢¾åÅÄ ¡·
¡ÚÃí¡ÛH¤Ï¥Û¡¼¥à¡¢N¤ÏÃæÎ©ÃÏ¡¢A¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î£±¾¡£²Ê¬¤±£±£±ÇÔ
¡¡¢¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¼ç¤ÊÈÖ¶¸¤ï¤»
¡¡¢¦¥¥ó¥·¥ã¥µ¤Î´ñÀ×¡¡£±£¹£·£´Ç¯£±£°·î¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¥¶¥¤¡¼¥ë¡Ê¸½¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Î¼óÅÔ¥¥ó¥·¥ã¥µ¤Ç£´£°ÀïÁ´¾¡¤Î£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÁÅý°ìÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë°µÅÝÅªÉÔÍø¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·£¸²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡£
¡¡¢¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ñÀ×¡¡£¹£¶Ç¯£··î¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤¬ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë£Í£Æ°ËÅìµ±±Ù¤Î¥´¡¼¥ë¡¢£Ç£ËÀî¸ýÇ½³è¤Î·ø¼é¤Ê¤É¤Ç£±¡½£°¤È¾¡Íø¡£
¡¡¢¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡¡£²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢±Ñ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Î¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¡¢£µÂç²ñ¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£³°Ì¡¦ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎµÕÅ¾¥È¥é¥¤¤ÇÍ¥¾¡£²ÅÙ¤ÎÆ±£³°Ì¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤òÇË¤ë¡£