¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï14Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥´ë¶È¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È5¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÉôÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö14Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥Ê¬Ìî¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤ÎºÇ½ªÁ¼ÃÖ¼Â»Ü¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹ñºÝË¡¤È¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜ½àÂ§¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È¤ËÂÐ¤·301¾òÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¶¨ÎÏ¡¦»Ù±ç¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´¡¢È¯Å¸¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢È¿³°¹ñÀ©ºÛË¡¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢Ë¡Î§¡¦Ë¡µ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñ²ÈÈ¿³°¹ñÀ©ºÛÄ´À°ºî¶ÈÉô²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢»Ò²ñ¼Ò5¼Ò¤òÂÐ¹³Á¼ÃÖ¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ëÅö³º´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¡¦¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¼Â¤ÈÂ¿³ÑÅª·ÐºÑËÇ°×¥ë¡¼¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢»Ô¾ì·ÐºÑ¤È¸øÀµ¶¥Áè¤Î¸¶Â§¤ò¼é¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤òÁá´ü¤ËÀ§Àµ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍø±×¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£