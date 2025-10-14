Ý¯ºä46¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ÈMV¸ø³«¤¬·èÄê
¡¡Ý¯ºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¸ø³«¤¬16Æü¸áÁ°0»þ¤Ë·èÄê¡£14Æü¡¢YouTube¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¥Ú¡¼¥¸¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÝ¯ºä46¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¡É8ÉÃ´Ö¡É¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Þ¤À¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ý¯ºä46¤ÎX¤Ë¤ÆÆÍÇ¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó8ÉÃ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é¤â±ÇÁü¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÝ¯ºä46¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¡É8ÉÃ´Ö¡É¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Þ¤À¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ý¯ºä46¤ÎX¤Ë¤ÆÆÍÇ¡¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó8ÉÃ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é¤â±ÇÁü¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£