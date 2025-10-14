Mrs. GREEN APPLE¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÍ½¹ð¡¡16Æü¸á¸å8»þ¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬14Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç16Æü¸á¸å8»þ¤«¤é¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£3¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥»¥¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê³èÆ°Êó¹ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ðÇÛ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥»¥¹¤Î2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£Æ±2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯½é¤á¤Æ¼çºÅ¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡ÖCEREMONY¡×¤ò¡¢6·î10¡¢11Æü¤ÎÎ¾Æü³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£