BPO»±²¼3°Ñ°÷²ñ¹çÆ±¤Ç°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Î¿·ÁªµóÊóÆ»¡×¡ÖÊüÁ÷¸½¾ì¤«¤é¤Î¿Í¸¢°Õ¼±²þ³×¡×

BPO¡ÊÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡Ë¤Ï»±²¼¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î°Ñ°÷²ñ¹çÆ±¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Î¿·ÁªµóÊóÆ»¡×¤È¡ÖÊüÁ÷¸½¾ì¤«¤é¤Î¿Í¸¢°Õ¼±²þ³×¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªµóÊóÆ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ñ°÷¤«¤é¡ÖÊüÁ÷¤Ê¤É´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ö¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯ÊóÆ»¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»î¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È¤ÎÄó¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿Í¸¢°Õ¼±¤Ë´Ø¤·¤Æ°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸¢°Õ¼±¤Ï10Ç¯Ã±°Ì¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊüÁ÷¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ä¡Ö¿Í¸¢°Õ¼±¤ÈÁÏÂ¤À¤ÏÎ¾Î©¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå»þÂå¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¸«¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£