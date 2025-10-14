¡Úµð¿Í¡ÛÂàÇ¤¤Î¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¤¬¼ã¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÆÍ¤È´¤±¤Æ¡×Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤È¤È¤â¤ËÍèµ¨·ÀÌó·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð
¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËµåÃÄÊý¿Ë¤ÇÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤µ¤ìÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê£³·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£Ìî¼ê¤Îµï»Ä¤êÆÃÂÇ¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¸å¡¢µåÃÄ¤«¤éÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±ÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¥ª¥Õ¡¢£³·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£²£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤ËÉüµ¢¡£º£Ç¯¤Ï¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿»°ÄÍ¡¢ºû¸¶¤¬°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç£³·³¹ß³Ê¤·¤¿ÀõÌî¤ËÅª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤·ÉüÄ´¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¶ðÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£´Ç¯´Ö¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµð¿Í¤Î£Ï£Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢£Ï£Â¤Ç¤¹¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ò¿·¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¼ã¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£±·³¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»°ÄÍ¤Ë¤·¤Æ¤âºû¸¶¤Ë¤·¤Æ¤â»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Î¥¨¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÍ¤È´¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÊâÄ´¹ç¤ï¤»¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£È´¤¯»þ¤Ï°ìµ¤¤ËÈ´¤¤¤Æ¡¢º£¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤ËÎÏ¤òÇúÈ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àª¤¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¡£