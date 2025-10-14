¼«Ì±¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ËÌöµ¯¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡Ö½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¡×¡Ä¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤ËÃíÊ¸
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ¯¼£´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢Î©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ËÌöµ¯¤À¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦Êý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ûË¡¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¡Ö½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö´ðËÜÍýÇ°¤Ï¤Û¤Ü°ìÃ×¤Ç¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤Ä¤Ä¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç£³ÅÞ¤¬ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ä½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤ÎÇ¯Æâ¤Î¼Â¸½¤òÍ×µá¤·¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¶¨µÄÂÎ¤òÀß¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢¸øÌÀ¤Èµ¬À©¶¯²½°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¶¨µÄÂÎÀßÃÖ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿ºÍÕ»á¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¸øÌÀ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Î¼Â¸½¤ò¼«Ì±¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£