ÆüËÜ¤¬²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¡ª¾×·â¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¡¡Á°È¾£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤â¸åÈ¾ÌÔ¹¶£³ÆÀÅÀ¡¡Èá´ê¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ·âÇË¤ËÌ£¥¹¥¿£´Ëü£µ£°£°£°¿Í¤¬¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü
¡¡¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££µÅÙ¤Î£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±¾¡£²Ê¬£±£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì£¥¹¥¿¤Ç´¿´î¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤«¤é£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¤ä£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤¿¡£¤·¤«¤·Á°È¾£²£¶Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼«¿Ø¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÌÔ¹¶¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£²¤ÈÎôÀª¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¿·â¤¹¤ë¡£¸åÈ¾£¶Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬Ã¥¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦µÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ½éÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±£±£·Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤È¸òÂå¤·¤¿£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£¹Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢ÂçµÕÅ¾¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿£´£´£¹£²£°¿Í¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î£±£³ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢£µÆÀÅÀ¤·¤«Ã¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡ÅÄÀµÇî¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Âç¹õ¾»Ö¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê¤ËÂ³¤£¶¡¢£·¡¢£¸¿ÍÌÜ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ËÉÀï°ìÊý¤Ç£°¡Ý£±¤ÇÇË¤ì¤¿£³Ç¯Á°¤ÎÂÐÀï¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢³«Ëë¤Þ¤ÇÌó£¸¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ºßÃÏ¤Î³ÎÇ§¤ò¹þ¤á¤¿°ìÀï¡£»î¹çÁ°¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À£°¾¡¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤Æ¡È¶¯¤¤ÆüËÜ¤À¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£