µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¡½Ð±é±Ç²è¤Ï120ËÜ°Ê¾å¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡ÖÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡×¼øÍ¿·èÄê
Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤á¤¿±Ç²è³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÈÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡É¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1959Ç¯¡ØÄ«¤ò¸Æ¤Ö¸ýÅ«¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Ý¥é¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤ä¡ØºÙÀã¡Ù¡¢¡ØËÌ¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£½Ð±é±Ç²è¤ÎËÜ¿ô¤Ï120ËÜ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤é´ë²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¤Õ¤·¤®¤ÊÌ¨¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õ¥¨¥¥å¥á¥Ë¥«¥ë¿³ºº°÷¾Þ¤òW¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐÄº¤·¤¿½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î27Æü¤«¤é11·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£