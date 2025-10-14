¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¤ª¼Ì¿¿¡×MIYAVI¤ÎºÊ¡¦melody.¡¢¹ë²Ú¥Û¥Æ¥ë¤Ë²ÈÂ²¤ÇÂÚºß¡ª ¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MIYAVI¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç²Î¼ê¤Îmelody.¤µ¤ó¤Ï10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£MIYAVI¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛMIYAVI¡õÂ©»Ò¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¹¤«¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¡¼¤¯¤ó ¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥ÞÆÈ¤êÀê¤á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡×melody.¤µ¤ó¤Ï¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Âçºå¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡ÖW Osaka¡×¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏMIYAVI¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤È3¿Í¤Ç¤ÎÂÚºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹ë²Ú¤ÊÉô²°¤Ç²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â©»Ò¤ÈÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¡¼¤¯¤ó¡¢¤À¤¤¤Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
