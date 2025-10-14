JUJU¡¢¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÍè½Õ¥ê¥êー¥¹¡¡Á´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â·èÄê
¡¡JUJU¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×produced by ¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ù¤ò2026Ç¯½Õ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2026Ç¯6·î¤è¤ê¡ØJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡Ù¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢10·î10Æü¤Î¡È¥¸¥å¥¸¥å¤ÎÆü¡É¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡ØJUJU HALL TOUR 2025¡ÖThe Water¡×¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¸ø±é¤Ï12·î¤ËWOWOW¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×produced by ¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ù¤Ï¡¢JUJU¤Ë¤è¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¤ÏÆ±ºî¤ò·Ç¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢±é½Ð¤ò¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßJUJU¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾¼ÏÂÍÎ³Ú¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¼õÉÕÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤äSNS¤Ë¤Æ¡£
¢£¸ø±é³µÍ×¡ØJUJU HALL TOUR 2025¡ÖThe Water¡×¡Ù2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡È¥¸¥å¥¸¥å¤ÎÆü¡É²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦¥Ûー¥ëA
¡ã¥á¥ó¥Ðー¡äVo¡§JUJUGt¡õMusical Director.¡§ÀÐÀ®Àµ¿ÍPf¡§Áð´Ö¿®°ìBa¡§SOKUSAIDr¡§Å·ÁÒÀµ·ÉCho¡§Mayo Samira1st Violin¡§µí»³ÎèÆà2nd Violin¡§Ì¾ÁÒ¼çViola¡§³áÃ«Íµ»ÒCello¡§±ÛÀîÏÂ²»Dancer¡§IIMORI CHISATODancer¡§TAKUBO MIHO
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡äThe Water-Prelude¤³¤¿¤¨¥ß¥é¥¤¤³¤¿¤¨¤¢¤ï¤»½Õ¤ÎÍòºù±«¶õ¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¤è¤¦¤ËBet On MeSTAYIN' ALIVEWhat You WantWATCH WHAT YOU BE¤°¤é¤°¤é¸¸²Ð°ìÀþ°¦¤Î±³¤¤¤¤¤ï¤±YOUThe Water
¡¦¥¢¥ó¥³ー¥ë¥Ï¥ê¥·¥¢²Ö¾®¤µ¤Ê²Î
