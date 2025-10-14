¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¡¡À¾Éð¡¦ÃçÅÄ·Ä²ð¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì»î¹ç¿ôÂçÉýÁý¤â¡¡¡Ö¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡º£µ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿À¾Éð¤ÎÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¤°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÃÇ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿À¾Éð¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·3·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£8·î10Æü³ÚÅ·Àï¤Ç±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢Ìó1¥«·î´Ö¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î9Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç1·³¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë60»î¹ç½Ð¾ì¡¢96ÂÇÀÊ87ÂÇ¿ô20°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ1ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬0ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®14°Ì¤Ç2022Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê24»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç14ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨2³ä1Ê¬4ÎÒ¡£ºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ô»úÅª¤ËÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿º£µ¨¤Ï°ì¸«¡¢ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±Ç¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃçÅÄ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¿°¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤ì¤À¤±»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â´Þ¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½é¤á¤ÆÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê1·³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢Áö¡¦¹¶¡¦¼é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ»½ÑÉÔÂ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï³Î¼ÂÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£´Å¤¤µå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Ä¾µå¤ä¼«Ê¬¤ÎÁÀ¤¤µå¤ò1µå¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢1·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢Æâ³°Ìî¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤ëÊ¬¡¢Îý½¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÌî¡¢µ÷Î¥´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤ÏÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¡¢º¸Íã¡¢±¦Íã¤È5¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¼ººö¤Ï3¤È¡¢¹â¤¤ÂÐ±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃçÅÄ¤¬²þ¤á¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯·è°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ´Éô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø°ìÎ®¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤À¡£º£½©µ¨Îý½¬¤Ç¤â¡¢Í··â¡¢ÆóÎÝ¡¢³°Ìî¤ÈÂÇ·âÎý½¬¤ÎÂÇµå¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ã¥¯¤òÃ¯¤è¤ê¤â¼õ¤±¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤âÌÀ¤«¤¹¡£¤À¤¬¡¢¡Ö°ÜÀÒ¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ò¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÍèÇ¯¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¡£¤â¤¦´Ä¶¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂÎºî¤ê¤«¤éµ»½Ñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¸å¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë