¡Ú¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡ÛÆ£¸¶ÀçÆó¡¡¥«¥É¤«¤é¥°¥¤¿¤Ó°µ¾¡¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕÁèÃ¥¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¿¤ÓÂ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£¸¶ÀçÆó¡Ê21¡á¼¢²ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4R¡¢¥«¥ÉÈ¯¿Ê¤«¤é¥¹¥ê¥Ã¥È¸å¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤È¿¤Ó¤Æ°µ¾¡¡£¡Ö¿¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×µé¡£½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡Àá¥¤¥Áµé¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿Æ£¸¶¤Î5ÆüÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ï4¡¢9R¡£4R¤Î1¹æÄú¤ÏÉ¬¾¡¤Î¥¤¥óÀï¡£½àÍ¥Âè1ÃÆ¤Î9R2¹æÄú¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤Ë¹½¤¨¤ëÉÍÌîÅÍÇÏ¤ËÂÐ¤·¡¢±Ô¤¤º¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÇÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤òÁÀ¤¦¡£