SixTONESÅÄÃæ¼ù¡¡¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤È¤Ï¡¡¤µ¤ó¤Þ¾×·â¢ªÇ¼ÆÀ¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¶¤â¤½¤¦¤·¤è¡×
¡¡SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£ÀáÌó¹¥¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉáÃÊ»È¤¨¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤É¤¦¤¾¤È¤«¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¦¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤³¤ì»È¤ª¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀáÌó¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¤ªÁ°¤À¤±¤ä¤í¡©¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´°÷¡¢ËÍ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö»æÂÞ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ³ØÂçÎ¦¾åÉôÄ¹µ÷Î¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÎºÊ¤ÇÎÀÊì¤Î¸¶ÈþÊæ¤µ¤ó¤â¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¡©Áª¼ê¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡×¤Î¿¶¤ê¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤¬¹Ö±éÀè¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¤«¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¨¤§¡ª¡©¤³¤ì¤«¤é²¶¤â¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ë¤·¤è¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£