¡ÖÂÎÎÏÄã²¼¤Ç²¼»³º¤Æñ¤Ë¡Ä¡×Åìµþ¤«¤éÅÐ»³¤Î¤¿¤áÌ¯¹â»³¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤¬°ì»þÁøÆñ¡¡ÍâÆü·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÃËÀ¤òµß½õ¡¡¿·³ã¡¦Ì¯¹â»Ô
10·î12Æü¤Ë6¿Í¤Ç¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤ÎÌ¯¹â»³¡ÊÉ¸¹âÌó2454¥áー¥È¥ë¡Ë¤òÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñー¥Æ¥£¤Î¤¦¤Á¡¢20ÂåÃËÀ¤¬²¼»³Ãæ¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì»þÁøÆñ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ì»þÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Ë½»¤à20ÂåÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï10·î12Æü¡¢ÅÐ»³¤Î¤¿¤áÍ§¿Í¤é6¿Í¤ÈÌ¯¹â»³¡ÊÌó2454¥áー¥È¥ë¡Ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼»³Ãæ¤ËÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢10·î13Æü¤Ë·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¹ç¤ï¤»¤Æ6¿ÍÂÎÀ©¤Çµß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸áÁ°8»þÁ°¤ËÉ¸¹âÌó1600¥áー¥È¥ë¤ÎÅÐ»³Æ»¾å¤ÇÃËÀ2¿Í¤òÈ¯¸«¡£Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ïµß½õÂâ¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¤Ë¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6¿Í¤ÎÅÐ»³·Ð¸³¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²¼»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸åÈø¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
