¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½éÆü¤Î¼èÁÈ¤¬·èÄê¡¡·ë¤Ó¤ÏÂç¤ÎÎ¤£Ö£Ó±§ÎÉ¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÇìºùË²¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡Ä£±£µÆü½éÆü
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó£±£´Æü¡áÂçÀ¾·òÂÀ¡Û¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½éÆü¤Î³ä¤¬£±£´Æü¡¢²ñ¾ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é¸ý¤Ï½½Î¾¡¦¶×±ÉÊö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ÈÆ±¡¦²¤¾¡³¤¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÏËëÆâ¡¦ÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¡¢·ë¤Ó¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÈËëÆâ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤Î°ìÈÖ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ï£µÆü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó¸ø±é¤Ç¤Ï²£¹Ë¤À¤Ã¤¿ËÌ¾¡³¤¡Ê¸½È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£