£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢½ÂÃ«¤Ë¹ßÎ×¡ª¡Ö¤¨¤¨¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Öµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬¡¢½ÂÃ«¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£í£å¡¡£é£î¡¡£Ó£è£é£â£õ£ù£á¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬±Ç¤Ã¤¿µðÂç´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥¹¥¨¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½ÂÃ«¤Ë¹ßÎ×¤·¡¢¡Ö¡ô¤ä¤Ã¤È¤¤¤±¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¥²¿²ó¤â¸«¤¿¡¢ÍÎ¼¡ÏººÇ¹â¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ªÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÃÏ¾å¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í²¿¸Îµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÊý¡¢ÍÎ¼¡Ïº¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤Õ¤¢¡Á¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£