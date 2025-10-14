£·²óÌÜ¤Î£Å£Å£ÚÆâ¹Ò¹Ô¡¡Ãæ¹ñ³¤ÍÎÄ´ººÁ¥£±£³ÆüÌë¤Ë£Å£Å£Ú³°¤Ø¡¡¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç²
9·î28Æü°Ê¹ß¡¢±âÈþÂçÅç²¤ÇÌµÃÇ¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¡¢10·î13Æü¸áÁ°¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡áEEZ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤Ï13Æü¸á¸å11»þÁ°¡¢EEZ¤Î³°¤Ø½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè½½´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î13Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢±âÈþÂçÅç¤ÎÀ¾¤ª¤è¤½380¥¥í¤ÎÆüËÜ¤ÎEEZ¡áÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡Ö¸þÍÛ¹È22¡×¤¬¥Ñ¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤Ë¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢·Ù²üÃæ¤Î½ä»ëÁ¥¤¬³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ä»ëÁ¥¤¬³èÆ°Ãæ»ß¤òÍ×µá¤·¡¢³ÎÇ§¤«¤é¤ª¤è¤½16»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿10·î13Æü¸á¸å11»þÁ°¡¢¸½¾ì³¤°è¤òÎ¥¤ì¤ÆEEZ¤Î³°¤Ø½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸þÍÛ¹È22¡×¤Ï¡¢9·î28Æü°Ê¹ß¡¢EEZÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬·«¤êÊÖ¤·³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç7²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
