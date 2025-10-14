ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ø¤Î·Ù²ü·ÑÂ³¡¢±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¼å¤¯¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤êÌÜÎ©¤Ä=¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Î301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò5¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤ò¶Ø¤¸¤ëÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¹ë¥É¥ëÇä¤ê¤ä¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤Î±ßÇã¤¤¤¬Åìµþ¸á¸å¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ë¤«¤±¤Æ·ÑÂ³¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë152±ß61Á¬¤È¡¢ºòÆü³¤³°»Ô¾ì¤Î¹âÃÍ152±ß45Á¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Ë¤Ï151±ß62Á¬¤È¹âÃÍ¤«¤é1±ß¶á¤¤¥É¥ë°Â±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤²¤¬°ìÉþ¤·152±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤â¤ß¤¢¤¤¡£¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤«¤éÅìµþ¸áÁ°¤Î¿å½à¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼²¡¤·¤Ë¤â¿µ½Å¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ë¥É¥ë¥É¥ë¤¬ÅìµþÄ«¤Î0.6521¤«¤é¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Ë0.6450ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆð²½¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë²¼Íî¤·¤Æ0.6440¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤È¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤¬·ÑÂ³¡£¹ë¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþÄ«¤Î99±ß48Á¬¤«¤é¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Ë98±ß00Á¬¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë97±ß84Á¬¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤â¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤Î±ßÇã¤¤¤«¤éÁ´ÈÌ¤ËÆðÄ´¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþÃëº¢¤Î176±ß45Á¬¤«¤é175±ß36Á¬¤Þ¤Ç¡¢1±ß¶¯¤Î²¼¤²¡£¥É¥ë±ß¤Î²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ175±ß80Á¬Âæ¤Þ¤ÇÌá¤¹¤â¡¢176±ß¼êÁ°¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï175±ßÂæ¸åÈ¾¿ä°Ü¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþÃëº¢¤Î203±ß50Á¬¤«¤é¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Ë202±ß60Á¬Âæ¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢15»þ¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¼º¶ÈÎ¨¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò·ùµ¤¤·¤Æ¡¢204±ß31Á¬¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤Ê²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤¤¤Ã¤¿¤ó202±ßÂæ¤ò²óÉü¤â¡¢Ìá¤ê¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å201±ß50Á¬Á°¸å¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Ë1.1593¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ1.1543¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï±Ñ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½Á°¤Ë1.3353¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1.3253¤Þ¤Ç¤È100¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎµÞÍî¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌá¤ê¤Ï1.3280Âæ¤Þ¤Ç¤È¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¡£
