¥Ë¥È¥ê¤«¤é¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¡×2025Ç¯¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡£¾®Êª¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Çµ¡Ç½À¥¢¥Ã¥×¡¢¿·¿§¤â²Ã¤ï¤ê²Á³Ê¤Ï6,990±ß¡£
´¨¤¤µ¨Àá¡¢ÉÛÃÄ¤ä¥½¥Õ¥¡¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¤¡¢ÌÓÉÛ¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤È´¨¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÅß¾ì¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡Ö¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤È´¨¤¤¤±¤É¡¢ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¡×¤Î2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¤«¤é9·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§2Ëç¹ç¤ï¤»ÂµÉÕ¤¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ ¥·¥ó¥°¥ë¡ÊN¥¦¥©ー¥àWSP A2514¡Ë
²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー¡¢¥â¥«¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥íー¥º¡Ê¿·¿§¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î²¼½Ü
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¡Ç½¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë
¤³¤Î¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤À¡£¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥ê¥â¥³¥ó¤Ê¤É¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾®Êª¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Ç¸ý¤Ë¤Ï¿Æ»Ø¤òÄÌ¤»¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤·¤Æ¤âÏÓÁ´ÂÎ¤¬ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÎä¤¨¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÂÎ²¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Åß¤ÎÌë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÀß·×¤Ç¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æ¤â¤Ï¤À¤±¤Ë¤¯¤¤
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¡×¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Âµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤À¤±¤Ë¤¯¤¤·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÄÌ¾ï¤ÎÌÓÉÛ¤Ç¤Ï¡¢¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤ËÂÎ¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¤Ê¤éÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤ÇÌÓÉÛÁ´ÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÇÎä¤¨¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿§¤âÅÐ¾ì
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥â¥«¡¢¥°¥ìー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿§¤Î¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥íー¥º¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿·¿§¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ìー¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¸ÜµÒ¤Î¹¥¤ß¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¡ÊÉý150¡ß±ü¹Ô210cm¡Ë¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢°ì¿ÍÍÑ¤Î¥½¥Õ¥¡¤ä°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÍÑÀ
¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¿²¤ëÁ°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¤ÎÄ«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Î´¨¤¤»þ´ÖÂÓ¤ä¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°»þ¡¢ÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¡¢ºßÂð¥ïー¥¯Ãæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¼ê·Ú¤Ë±©¿¥¤ì¤ëÃÈ¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îä¤¨À¤ÎÊý¤ä¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÃÈË¼¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤òÄã¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉôÊ¬Åª¤ÊÊÝ²¹¤¬¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤¨¤ë¡£
¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¡Ç½ÀÌÓÉÛ
¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÌÓÉÛ¡×2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÃÈ¤«¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¿·¿§¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤â¡¢2Ëç¹ç¤ï¤»¤Î¸ü¼êÌÓÉÛ¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª¼êº¢¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÃÍÃÊ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»öÆâ²èÁü¤Ï¥Ë¥È¥ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÈ´¿è
