¡ÈÎò»ËÅª²÷µó¡É¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¡ª»Ë¾å½é¤Î3¥´¡¼¥ë¡ª°ËÅì½ãÌé¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÆîÌî¡¦ÃæÂ¼¡¦¾åÅÄ¤¬Îò»Ëºî¤Ã¤¿
¢£¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·3¡Ý2¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë¼ºÅÀ¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ËÁö¤ê¤³¤ó¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ2¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆîÌî¡¢ÃæÂ¼¡¢¾åÅÄ¤È3¥´¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é3ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
2022Ç¯°ÊÍè¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç13»î¹ç¤Ç0¾¡11ÇÔ2Ê¬¡¢ÁíÆÀÅÀ¤Ï5¡¢Áí¼ºÅÀ¤Ï35¡£10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï1¡Ý2¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏGK¤ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê23¡Ë¡¢DF¤ÏÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê21¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê28¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê34¡Ë¤Î3¿Í¡£MF¤Ëº´Ìî³¤½®¡Ê24¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê28¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡Ë¡¢ µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê27¡Ë¡£FW¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡Ë¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é4¿Í¤¬ÊÑ¹¹¡¢µ×ÊÝ¡¢³ùÅÄ¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢µîÇ¯10·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÃ«¸ý¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¸åÈ¾ATÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ¤¬ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ë¾åºÇÂ¿WÇÕ5²óÍ¥¾¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾1Ê¬¡¢Ãæ±û¤ÎÆîÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤Ø¡¢ÀÚ¤ê¹þ¤à»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â½Ä¤Ë¹Ô¤«¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
Á°È¾9Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤â¡¢ÆóÎóÌÜ¤«¤éÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Á°È¾21Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÆ²°Â¤¬¸Ä¿Íµ»¤Ç¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¥»¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¤³¤ì¤ò¥Ë¥¢¤ÎÆîÌî¤¬·Ò¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ËÁö¤ê¤³¤ó¤À¾åÅÄ¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¹ç¤ï¤º¡£ÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾26Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÃæÈ×¤ÇÁÇÁá¤¤¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ÇÆüËÜ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤ÈºÇ¸å¤ÏÁö¤ê¤³¤ó¤À¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê29¡Ë¤¬º¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Çµ»¤¢¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤ÇÆüËÜ¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë32Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤ØÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬È¿±þ¤·¡¢Î®¤·¹þ¤ó¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î½Ä¥Ñ¥¹¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤ÈÁÇÁá¤¤¹¶¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë2¼ºÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾4Ê¬¡¢Æ²°Â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¸Ä¿Íµ»¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢Ãæ±û¤ÎÆîÌî¤Ø¡¢±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¡¢¤³¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òº£ÅÙ¤Ï³ùÅÄ¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾7Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡¢¤³¤ì¤òÆîÌî¤¬½¦¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤ÆÆüËÜ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï2017Ç¯11·î°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë17Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¡Ê32¡Ë¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤Ë¥¯¥í¥¹¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¡£ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï2005Ç¯¡¢6·î¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥¸¥ç¥ó¥ºÇÕ°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â±¦¥µ¥¤¥É¤Î°ËÅì¤«¤é¾åÅÄ¤Ø¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¾å¤Ø³°¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¡¢°ËÅì¤«¤éºÆ¤Ó¾åÅÄ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¤³¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì¤¬2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç³èÌö¡¢ÆîÌî¡¦ÃæÂ¼¡¦¾åÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÆîÌî¤Ï¡Ö¡ÊÀèÀ©ÅÀ¤¬¡ËËÍ¤é¤ÎÈ¿·â¤ÎºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤«¤éÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤Î¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Á°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅÀ¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤Ë¡ÖÆÃÊÌ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
