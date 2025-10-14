ÀßÎ©25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¤Î¸É»ù»ÜÀß¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¡×
ÆüËÜ¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¤Î¸É»ù»ÜÀß
¥¿¥¤ËÌÉô¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è»ÜÀß¡ÖBAN ROM SAI¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢HIV¤ËÊì»Ò´¶À÷¤·¤¿¸É»ù¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼èÈþÏÂ¤µ¤ó¤¬1999Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï°áÎà¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥·¥Ï¥Ê¤È¤¤¤¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤òÏÅ¤¦¤Û¤«½¢Ï«»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯ÀßÎ©25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶á¶·¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¼èÈþÏÂ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤ÎÌ¾¼èÈþÊæ¤µ¤ó
¡Ö¸µ¡¹¤¦¤Á¤ÏHIV¤Ë´¶À÷¤·¤¿¸É»ù¤¿¤Á¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦¤ªÌô¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈ¯¾É¤»¤º¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶À÷¤âËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÊì»Ò´¶À÷»ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ò¤Ï¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÂ¾¤Î»ö¾ð¤Ç¿Æ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤Î»ÜÀß¤ÎÄê°÷¤Ï30¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï17¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¹ñÎ©¸É»ù±¡¤«¤é¿·¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ÜÀß¤ÇÍÂ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï18ºÐ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ï»ÜÀß¤ò½Ð¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ´±à¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎHIV¤ÎÌô¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HIV¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¥¨¥¤¥º¤ÎÈ¯¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÌô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌôÂå¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤ÎÌ¾¼èÈþÊæ¤µ¤ó
¡ÖºÇÇ¯Ä¹¤ÎÂ´±àÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢º£ÅÙ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¤âÄÌ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ÏÄ¹Ç¯¤¦¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ»ä¤Ï¤ªÌô¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ±¤¸Ìô¤ò°û¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÇ¯300Ëü±ß¡ÊÊÝ¸±Å¬ÍÑÁ°¡Ë¤È¤«¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤½¤ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢º£Ç¯¤Ç34¤Ç¤¹¡£»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÉáÄÌ¤ËÂç¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ì´¤¬³ð¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤ÎÆ±Áë²ñ¤ò³«ºÅ
º£Ç¯4·î¡¢¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤ÀßÎ©25¼þÇ¯¤Î¡ÖÆ±Áë²ñ¡×¤¬¸½ÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â´±àÀ¸¤Ï60¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á40¿Í¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±Áë²ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Â´±à¼Ô¤Èº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î½é¤ÎÂÐÌÌ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ï²°³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¤ÎÌ¾¼èÈþÊæ¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤¤¤í¤¤¤í»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´ë¶È¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤óÊý¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î²°Âæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤È¤«¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¿¤Ö¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÎÎ»ö¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£Èà»áÈà½÷¤µ¤ó¤È¤«»ÒÏ¢¤ì¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤â¤¦´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
³ùÁÒ¤Ç½Ð²ñ¤¦¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤
¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï³ùÁÒ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢°áÎà¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥É¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¤Ê¤É¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¤Î»³³ÙÌ±Â²¤Î°áÁõ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢³ùÁÒ¤Î³¹¤Ï³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤â±Ø¤«¤é³ùÁÒ¤ÎÂçÊ©¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼èºàÃæ¤â³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥¿¥¤¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤¿´ôÉì¸©¤ÎË¥À½¹©¾ì¤Ç³°¹ñ¿Í¼Â½¬À¸¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥¤¥É¡×¤Î¤â¤Î¤â¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤¬¤É¤¦ºî¤é¤ì¡¢¤É¤³¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¼èºà¤·¤¿Æü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤ÇÆ¯¤¯ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÎÓË§±§¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥æ¡Ë¤µ¤ó¡£¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤Î¸Ø¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤ÇÆ¯¤¯ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÎÓË§±§¤µ¤ó
¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌÀ¸»º¤Î¤â¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë°Â¤¤¤«¤éÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤«¤éÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤â°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤½Û´Ä¤òºî¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¤¬ºî¤ë°áÎà¤ä»¨²ß¤Ï¡¢³ùÁÒ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âå¶â¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
(TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿Í¸¢TODAY¡×Ã´Åö¡§¿ÊÆ£À¿¿Í)
