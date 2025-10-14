¡Ö¥¨¥¢¡×Ãæ¹ñ¤Ç22ÆüÈÎÇä¡¡ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢Åö¶Éµö²Ä¤«
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖiPhone¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¥¨¥¢¡×¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¼Ô¾ðÊó¤òµÏ¿¤¹¤ë¡ÖSIM¥«¡¼¥É¡×¤ò½ä¤ëµ¬À©ÂÐ±þ¤Ç±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¶É¤«¤é¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¨¥¢¤ÏËÜÂÎ¤Î¸ü¤µ¤¬5.6¥ß¥ê¤ÈÎòÂåºÇÇö¤Î¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡£Ë¬Ãæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥Ã¥¯»á¤ÏÃ»Ê¸Åê¹Æ¥µ¥¤¥ÈÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡Ë¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¤¬¿¼¤¤Ì¾Ìç¡¦À¶²ÚÂç¤Ë¿·¤¿¤Ê´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£