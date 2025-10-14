¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë17Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬±¦Â­¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÀïÀÓ¤Ï13»î¹ç2Ê¬¤±11ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë5¥´¡¼¥ë¤·¤«Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²áµî¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤ÏÊ¡ÅÄÀµÇî»á¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå»á¡¢Âç¹õ¾­»Ö»á¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê»á¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï»á¤Î5¿Í¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤ÇÆîÌî¤¬6¿ÍÌÜ¡¢ÃæÂ¼¤¬7¿ÍÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¸åÈ¾21Ê¬»þÅÀ¤Ç2-2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£