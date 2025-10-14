¥Ö¥é¥¸¥ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤Î¤ÏÆîÌîÂó¼Â!! ¡È²¦¹ñ¡ÉÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Ë¡Ä2ÅÀÀè¹Ôµö¤¹¤â1ÅÀ¤òÊÖ¤¹
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÅ¨¿ØPAÆâ¤Ç½¦¤¦¤È¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÀïÀÓ¤Ï13»î¹ç2Ê¬¤±11ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë5¥´¡¼¥ë¤·¤«Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²áµî¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤ÏÊ¡ÅÄÀµÇî»á¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå»á¡¢Âç¹õ¾»Ö»á¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê»á¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï»á¤Î5¿Í¡£º£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï17Ç¯11·î10Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇËêÌî»á¤¬·è¤á¤Æ°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆîÌî¤Ï»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¸åÈ¾9Ê¬»þÅÀ¤Ç1-2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
