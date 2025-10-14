¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢10·î³«ºÅ¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤ò¡ØABEMA¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤¬¹Ô¤¦10·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤¬¡ØABEMA¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10·î24Æü(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü1»þ15Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ)¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤È¡¢Æ±28Æü(ÆüËÜ»þ´Ö29Æü2»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ)¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
