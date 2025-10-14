¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç°ÜÆ°¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ê¥¢¥ëÀáÌóÀ¸³è¤Ë¤µ¤ó¤Þ°¢Á³
10·î14Æü¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ë¤Æ¡Ö°ì±ß¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ªÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤òÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀáÌó½Ñ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÊÑ¡ª¡©»ä¤À¤±¤ÎÀáÌó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¡Ö½ÐÁ°¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖSixTONES¤¬¤½¤ó¤Ê¤ÎÂç¾æÉ×!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ö¼ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¤ÉÕ¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ê¤ó¤Æ¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄÃæ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£¤½¤Î¸å¤âÅÄÃæ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖSixTONES¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃù¶â¡õÀáÌó·Ï¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ª¶â¤ÏÃù¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¤Ï¸åÇÚ¤Ë¡ØÃù¶â¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¡¢ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö»þÂå¤«¡×¤È°¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö²¿¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÄÃæ¤¬¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤Þ¤¿¤â¤µ¤ó¤Þ¤Ï¶ÄÅ·¡£¡Ö¤ªÁ°¤À¤±¤ä¤í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ëÅÄÃæ¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¤¬¡ÖSixTONES¤¬¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤â¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤ÇÂÞ¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Æµ¢¤ë¡×¤ÈÆ²¡¹Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿åÌî¿¿µª¤¬¡ÖÃÏµå¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼Î¤Æ¤º¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤ÎÉ³¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¡£»°¤Ä»Ò¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦º´Æ£»°·»Äï¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î»Ä¤Ã¤¿½Á¤ò»È¤Ã¤ÆÃãÏÒ¾ø¤·¤òºî¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀáÌó½Ñ¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£