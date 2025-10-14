75ºÐ¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¸½ºß¤Î¼òÎÌ¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤â¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¯¡Ö¤Ç¤â°ì²ó¤âÆóÆü¿ì¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬¡¢13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢MelodiX¡ª¡×¡Ê·îÍË¡¡¿¼Ìë2¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Î¼òÎÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î2¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Öº£¤Ç¤â·ë¹½¤ª¼ò°û¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö°û¤à¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£
¡¡»ä¤Í¡Ö¾ÆÃñ¤À¤È¡¢Çþ¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÂçÂÎ1ËÜ¡£°û¤à¤È¤¤Ï¡£¥ï¥¤¥ó¤â²¼¼ê¤¹¤ë¤È°ì¿Í¤Ç1ËÜÈ¾°û¤à¤«¤é¤Í¡£¾ÆÃñ°û¤ó¤À¸å¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢°ì²ó¤âÆóÆü¿ì¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«!?¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×»³ºêÀÅÂå¤â¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢¼ò½¤¤»þ¤Ï¤¢¤ë¤ï¡£»Ä¤Ã¤Æ¡£Ä«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼ò½¤¤¤Ê¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤«3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤È¤«¡£¤â¤¦¿²¤ó¤Ç¹Ô¤¯¡¢»Å»ö¤Ë¡×¤Èº£¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢º£¤½¤ó¤ÊÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢°ì½ï¤Ë°û¤àÁê¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£