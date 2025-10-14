¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¤Ü¤¦Á³¡ÄÆüËÜÁê¼ê¤Ë½é¹õÀ±¡¡2ÅÀÀè¹Ô¤â¤ï¤º¤«19Ê¬´Ö¤ÇµÕÅ¾µö¤¹
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï2¡Ý3¤ÇÆüËÜ¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤Ï¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ÇÊø¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏDF¥Ñ¥¦¥í¥¨¥ó¥ê¥±¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¤¬Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾7Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òMFÆîÌîÂó¼Â¤ËÃ¥¤ï¤ì¼ºÅÀ¡£Æ±17Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎMÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Ê¬¡¢CK¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤º¤«19Ê¬´Ö¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÆüËÜÀï¤ÎÀïÀÓ¤Ï11¾¡2Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¹õÀ±¡£3¼ºÅÀ¤â²áµî¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£