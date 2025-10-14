¡Úµ¼Ô¤ÎÌÜ¡ÛÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¤Ê°ìÌÌ¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¹ª¤ß¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼èºàµ¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡10¿ôÇ¯Á°¡¢Âçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡£¼èºàµ¼Ô¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¡¢Èè¤ì¤â¸«¤»¤º¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂ¼¾å¤ÈÂçÁÒÃéµÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤¬¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÂÎ¤òµÙ¤á¤¿¤¤¤Ï¤º¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤òÇ®¾§¡£Î¨Àè¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò·Ú¤¯¤Ï¤¿¤¤¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»ÏËö¡£¤³¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Èµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¡£·ÈÂÓ¤ÎÅÐÏ¿·ï¿ô¤¬800·ï°Ê¾å¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ì¤ÐÂç¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÌÀ¤ë¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£´ØÀ¾¤Î½ÅÄÃ·Ý¿Í¤«¤é¤Î·ãÎå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤ÎÌ´¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇ®¤Ã¤Ý¤¯ÌÀ¤«¤·¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é½½¿ôÇ¯¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿Â¼¾å¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ì´¤ÎÂ³¤¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÁí¹ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¡¦¾®»Þ¸ù°ì¡Ë