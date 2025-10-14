LAUSBUB¡¢Google¤ÎAI¡¦Gemini¡È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ögolden lighter¡×MV¸ø³«·èÄê¡£¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁüÆ±»þ¸ø³«¤â
LAUSBUB¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ögolden lighter¡×¤ÎMV¤ò10·î15Æü20»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎMV¤Ï¡¢Google¤ÎAI¡ÈGemini¡É¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤È¡¢±ÇÁüÀ¸À®AI¡ÖVeo 3¡×¤ä²èÁüÀ¸À®AI¡ÖNano Banana¡×¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·AI¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï»³¸ýÍ´²Ì¤¬Ì³¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Google¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜMV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇLAUSBUB¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÆÈÆÃ¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿À¤³¦´Ñ¤òº£²ó¤âÊø¤µ¤º¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤êåºÎï¤¹¤®¤Ê¤¤±ÇÁü¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âµ»½ÑÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿VJ¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤òAI¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¡¢LAUSBUB¤Î¥Æ¥¯¥Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦¤ä¼Á´¶¤òËÁ¸±¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢MV¤ÎÃæ¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿É÷·Ê¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤â¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
https://youtu.be/DTSDjgFV2f8
ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢AI¤¬¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»Êý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎMV¤Ï¡¢ Google Gemini ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LAUSBUB ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎMV¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î»³¸ýÍ´²Ì¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤ÆGemini¤È°ì½ï¤ËMVÀ©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Gemini¤È¤ÎÀ©ºî¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤ëGemini¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤â¼Â¸³Åª¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿MV¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£»³¸ýÍ´²Ì´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
AI¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤ÆËÜ¶È¤Î¼Â¼Ì¤Ï¶ËÎÏ»È¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ»£±Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬AI¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÀ¸À®¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Í³¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥Ô¡¼¥¹ºî¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ìËÜ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¿Ê¤áÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤ä¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÉû»ºÊª¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²½³ØÈ¿±þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºî²áÄø¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
