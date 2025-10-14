Mrs. GREEN APPLE¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÍ½¹ð 10·î16Æü20»þ¤è¤êYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¼Â»Ü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡¿°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¤¬¡¢10·î16Æü20»þ¤è¤ê¡ÚMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤·¤¿YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢¡È1200µ¡¡ÉµðÂç¥É¥í¡¼¥óÅÐ¾ì¤Î10¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö±é½Ð
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¥ß¥»¥¹¡£2025Ç¯¤â»Ä¤ê¶Ï¤«¤À¤¬¡¢10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤È¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¤ò11·î28Æü¤ËÆ±»þ¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Å¸Í÷²ñ¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤ò12·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤È¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢10·î16Æü20»þ¤è¤ê¡ÚMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤·¤¿YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ï¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Mrs. GREEN APPLE¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÈ¯É½
