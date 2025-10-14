ÆüËÜ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î´ñÀ×¡¡À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¹¤¬¤ë¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÈÆ±¤¸¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ÎÂç¶âÀ±¤Ë³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾×·â¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÁ°È¾26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿Æ±17Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢X¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë0-2¤«¤éº£3-2¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤À!!¡×
¡Ö3-2¤ÇÆüËÜ¤¬¥ê¡¼¥É¡Ä¤Ê¤ó¤ÆµÕÅ¾·à¤À¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬¤º¤Ã¤È¹¶¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Á°È¾¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬2-0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÆüËÜ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤¬º£¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¡×
¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¡Ö¸åÈ¾¤Î¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÏºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç19°Ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆ±6°Ì¡£¤³¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£
