¡Ö±³¤ä¤í¡ª¡×¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ¡¢²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËµÕÅ¾¡¡0-2¢ª3-2¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡õº¤ÏÇ¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÎÎôÀª¤«¤éµÕÅ¾¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Î·òÆ®¤Ö¤ê¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÁ°È¾26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿Æ±17Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¡ª¡ª¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡ª¡©¡×¡Ö±³¤ä¤í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë