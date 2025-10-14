¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤òÁí³ç¡¡0-2¤«¤éÂçµÕÅ¾¡Ä¸åÈ¾3¥´¡¼¥ë¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¡×
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤òÁí³ç
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢Æ±26Ê¬¡¢Æ±32Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤«¤é¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏMF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤¬Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾26Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò°ËÅì¤¬½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯³°¤·¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£²áµî12»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¡¢0-2¤«¤éÎò»ËÅª¤ÊÂçµÕÅ¾·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÁª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¡¢²æ¡¹¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÅØÎÏ¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¼Ô¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢1¿Í1¿Í¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤Ø¤Î»Ø¼¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤â¤Þ¤¿ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë