¡Ú40¡¦50Âå¥Ø¥¢¡ÛÇòÈ±¤Ü¤«¤· & ¥·¥ã¥ì¸«¤¨¡ý¤Ê¡ÖºÇ¶¯¥Ø¥¢¡×¸«¤Ä¤±¤¿ー¥Ã¡ª¡ª
40¡¦50Âå¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢Áý¤¨¤Æ¤¯¤ëÇòÈ±¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«Çº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇòÈ±¤ËÇº¤àÂç¿Í½÷À¤Ë¡¢º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦ºÇ½Ü¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÇòÈ±¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤Ü¤«¤¹¼êË¡¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÇòÈ±¤ò¹õ¤Ã¤Ý¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³è¤«¤·¤Ä¤Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½±Ç¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ª¥·¥ã¥ìµ¤Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¥Ð¥ì¥¤¥äー¥¸¥å
ÌÓÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥ì¥¤¥äー¥¸¥å¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥Ö¤ËÃ¸¤¤¥Ùー¥¸¥å¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¬¸µÉôÊ¬¤Ï°Å¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¼å¤á¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¶Ú¾õ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿¤Ó¤Æ¤¤¿È±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉÑÅÙ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤¤«¤»¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@sakosakosakosako¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¾åÉÊ¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥éー¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¡£ÌÓÀè¤ò¥¿¥¤¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ü¥Ö¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Î©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¯À÷¤á¤ëÇòÈ±À÷¤á¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇòÈ±¤ò¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤á¥«¥éー¤¬·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¤³¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢½Å¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤ÊÄ¹¤á¥Ü¥Ö¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Èー¥ó¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@kaito_litze.osaka¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥éー¤Ï¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÙ¤«¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤È´Ý¤¤Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ü¥Ö¤Ë¡¢ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥«¥éー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©ÂÎ´¶¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@kaito_litze.osaka¤µ¤ó¤Ï¡Öº¬¸µ¤Î¿¤Ó¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ë¤è¤ê¡¢ÇòÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤â¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤·¤¿È±¤ËÊ¶¤ì¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¡£
