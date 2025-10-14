BEYOOOOONDS¡¦À¶ÌîÅí¡¹É±¡¢µÙÍÜ·ÑÂ³¤òÈ¯É½¡¡11·î¤Î¸ø±é¡¦Ç¯Æâ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤Ø¡Öº£¸å¤â°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¸µ¤Ë¡¢·Ð²á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¤Î¤¿¤áµÙÍÜÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×BEYOOOOONDS¡¦À¶ÌîÅí¡¹É±¡Ê20¡Ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤µÙÍÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBEYOOOOONDSÀ¶ÌîÅí¡¹É±¡Ö¤Þ¤¿ROCK¤·¤è¤¦¡×
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖBEYOOOOONDS À¶ÌîÅí¡¹É± µÙÍÜ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¸½ºßµÙÍÜÃæ¤ÎÀ¶ÌîÅí¡¹É±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü°å»Õ¤ÎÄê´ü¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¡°ú¤Â³¤µÙÍÜ¤ÈÄÌ±¡²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È»ØÆ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿°Ù¡¢²¼µ¸ø±éµÚ¤ÓÇ¯Æâ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¸å¤â°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¸µ¤Ë¡¢·Ð²á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡À¶Ìî¤Ï¡¢8·î¤ËÉÔ°Â¾ã³²¤ÇµÙÍÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£·çÀÊ¤¹¤ë¸ø±é
¡ÖBEYOOOOONDS¤ÈOCHA NORMA¤ÎDOYOOOOOB!¡ÁLet¡Çs GO¡ª¥Ó¥è¡¼¥ó¤ÈÃãÃìÎ©¤Æ¤ë¤¾¡ª in ÂçµÜ¡Á¡×
¡¦11·î1Æü(ÅÚ) ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë ¢¨2¸ø±é
¡Ö²¬»³¸©È÷Á°»Ô¡ßBEYOOOOONDS ÃÏ°è³èÀ²½¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¥Ê¥ë¥Á¥« 2025 BEYOOOOONDS in È÷Á°¡×
¡¦11·î9Æü(Æü) È÷Á°»Ô»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼ ¢¨2¸ø±é
¡Öbillboard classics BEYOOOOOPHONIC III¡×
¡¦11·î13Æü(ÌÚ) ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
¡¦11·î22Æü(ÅÚ) Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë
¡¦11·î23Æü(Æü) Ê¼¸Ë¸©¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ KOBELCOÂç¥Û¡¼¥ë
¡ÖBEYOOOOOPERETTA -novembre-¡×
¡¦11·î26Æü(¿å) ¡Á 11·î30Æü(Æü) ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë ¢¨Á´¸ø±é
