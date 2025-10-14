Èª²ê°é¡¢¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¤Î½÷Í¥¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
10·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÈª²ê°é¤ÈFUN Time¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Èª²ê°é¤¬ÀèÇÚ½÷Í¥¤È¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Èª¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë10·î19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÇÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢¼¼°æ¼¢¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢»ÔÌÓÎÉ»Þ¤é¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÀèÇÚÊý¤Èº£¡¢Àä»¿»£±ÆÃæ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤º¤Ã¤È¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÊý¤È¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÖÀèÇÚÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¸½¾ì¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢ËèÆüÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤È¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎµïÊý¡¢ºß¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÄÌ¤¸¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¶¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËºÂ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤Í¡×¡Ö»ä¡¢°Ø»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ºÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö»ÔÌÓ¤µ¤ó¤È¤«¤ÏÆÃ¤ËºÂ¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¥Ô¥·¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¡Ö»ä¤¬¡ØºÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©µÙ¤ó¤ÇÂÔ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÂ¥¤¹¤ó¤À¤±¤É¡Ø¤¤¤ä¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤¤¤¤¤Î¡ªµÕ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ÔÌÓ¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤Æ»äºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡×¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£