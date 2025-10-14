¡Öº£Æü¤ÎÄ«¤Î¿Þ¡×ÄÔ´õÈþ¡¢»°ÃË¡õ¼¡½÷¤ÈÌ©Ãå¤·¤ÆÌ²¤ë¹¬¤»SHOT¸ø³«¡Ö¤¿¤¡¤¯¤ó¤¬½ÐÄ¥¤Î»þ¤Ï3¿Í¤Ç¡×
10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«
13Æü¡¢ÄÔ¤Ï¡ÖÄ«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤¡¤¯¤ó¤¬½ÐÄ¥¤Î»þ¤Ï3¿Í¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤ÎÄ«¤Î¿Þ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼¡½÷¡¢»°ÃË¡¢¼«¿È¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Ï¥Ð¥Ð¤¬¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é AEON¤Ø°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª ¤Ë¹Ô¤ ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤´ÈÓ ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡×¡Ö»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¤»¤¤¡¢´õ¶õ¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÄÉ²Ã¤Ç 6¸ÄÇã¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼Ì¿¿¤Ä¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÔ¤ÏÁ°Æü12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤Ï¶âÍËÆü¤ÎÌë¤«¤é¥³¥¢¤È¥æ¥á¤È »º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë(MomGarden) ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤¤¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¤Î¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë ¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆóÇñ»°Æü¤È¸À¤¦»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ Ìë¤Ï¿ô¥ö·î¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤¤º¤Ë7»þ´Ö¿²¤ì¤Æ ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥³¥¢¤È¤Î»þ´Ö¤âºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ ¤Û¤©¡Á¤ó¤È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¡¦º£Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê