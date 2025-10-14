¡Ö¤É¤¦¤»¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤¦¤ÄÉÂ¼£ÎÅÃæ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¡Ä¡Ä¡ÖÄü¤á¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë²óÉü¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡©
Ä«¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤¨¤º¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Àº¿À²Ê¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍè±¡¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤â¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Íè¤Ç¤ÎÄÌ±¡Ãæ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¼£¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤ê¤Î°¤¤¶ì¾Ð¤¤¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡áÀ³Ê¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙÍÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËËèÆü·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹³¤¦¤ÄÌô¤ÏÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÌô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1¥«·î¤Û¤É¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢½é¿Ç»þ¤Î¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤è¤½3¥«·î¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÀº¿À²Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3¥«·î¤Û¤É¤Ç²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡È¼£¤»¤ëÉÂµ¤¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹³¤¦¤ÄÌô¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÌô¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÉÔ¼«Á³¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤¯Ìô¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¡ÖÍ«Ýµ¡Ê¤æ¤¦¤¦¤Ä¡Ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤³¤½¤¬¡¢²óÉü¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢§ÃæÅè ÂÙ·û¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¡£·Ä±þÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Ê¤É¤ËÎ±³Ø¡£Î±³ØÃæ¤Ë¼«¿È¤âÀº¿ÀÅª¤Ê¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤Î¿´¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢Àº¿ÀÉÂ±¡¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¿´¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÃæÅè ÂÙ·û¡Ê°å»Õ¡Ë)
¤¦¤ÄÉÂ¼£ÎÅ¤Î¥«¥®¤Ï¡ÖÍý²ò¡×¤È¡Ö·ÑÂ³¡×¤¦¤ÄÉÂ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ìô¤Î°û¤ßËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÄÌ±¡¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²óÉü¤Î¥µ¥¤¥ó¼ÂºÝ¡¢½é¿Ç»þ¤Ë¡Ö1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤é3¥«·î¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ë¡ÖÀèÀ¸¡¢¤â¤¦ÊÑ¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
