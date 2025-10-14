¡Ö¹ñÊõ¤Î¶¦±é²á¤®¤ë¡Ä¡×»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡ÈÌîÀ¸¤Î¥Ï¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¡×¡ÉºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÎÃ²ð¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Æ¡×
Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Ï10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÇðÌÚÍª¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð&Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥Ï¥ë¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
ÇðÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖZOZO¥Õ¥§¥¹¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªÀèÀ¸Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌîÀ¸¤Î¥Ï¥ë¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¥Ï¥ë¡ª¡©¡ª¡©¥Ó¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥Ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÎ®ÀÐ¤À¤·¹ñÊõ¤Î¶¦±é²á¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥ê¥¹¥¯¤ä¤ó¡¡ÎÃ²ð¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Æ¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð&Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥Ï¥ë¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªÀèÀ¸Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖZOZO¥Õ¥§¥¹ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ÌîÀ¸¤Î¥Ï¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ZOZOTOWN¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖZOZOFES¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇðÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Î³Ü¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤¿¡ÈÊá¤Þ¤¨¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖZOZO¥Õ¥§¥¹¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªÀèÀ¸Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌîÀ¸¤Î¥Ï¥ë¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¥Ï¥ë¡ª¡©¡ª¡©¥Ó¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥Ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÎ®ÀÐ¤À¤·¹ñÊõ¤Î¶¦±é²á¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥ê¥¹¥¯¤ä¤ó¡¡ÎÃ²ð¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Æ¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇðÌÚ¤µ¤ó¤â»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª12Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤ÈÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¸«¤ì¤ë¤ÎºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)