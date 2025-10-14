¡Ö¥Õ¥Ä¡¼¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë£°¡Ý£²¢ª£³¡Ý£²¡ª »î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÂçÂçÈ¿¶Á¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢10·î14Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë£²¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡52Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬£±ÆÀÅÀ¡£¤½¤·¤Æ62Ê¬¡¢°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£°ËÅì¤ÎCK¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ç´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÇ®¤¤¡ª¡×¡Ö¥Õ¥Ä¡¼¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï½ã¿è¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡ª¤¹¤²¤§¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤¹ÆüËÜ¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÂ¼¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢¤½¤·¤Æ¾åÅÄ¤¬µÕÅ¾ÃÆ¡ª
