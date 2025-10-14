U-17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡¢WÇÕ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡ª10ÈÖ¤Ï¡È¹¾ÆîÆî¡É½Ð¿È¤ÎÊ¡ÅçË¾°¦¡Ä¡Ö3¿Í¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡×¤Ï14ÈÖ¡¦16ÈÖ¡¦20ÈÖ¤Ë
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA U-17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àU-17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Çò°æÄçµÁ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢9·î18Æü¤ËWÇÕ½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£º£²ó¡¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
1¡¥·§ß·²ÌÊâ¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
2¡¥µÜºêÍ¥Æá¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
3¡¥ÀÄÌÚÍ¼ºÚ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
4¡¥º´Ìî°É²Ö¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
5¡¥¸ÅÀî¿´¿Ò¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
6¡¥¾¾²¬±Íçý¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
7¡¥¿ÜÄ¹ÊæÇµ²Ì¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
8¡¥ÃæÂ¼¿´ÇµÍÕ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
9¡¥Ê¿¼·³¤¡ÊINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Ê¡Ë
10¡¥Ê¡ÅçË¾°¦¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¡Ë
11¡¥郄¶¶Í¤Æà¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
12¡¥»³Æâ¤ì¤Ê¡Ê°¦É²FC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹MIKAN¡Ë
13¡¥ÂçÌî±©°¦¡Ê¹âÃÎ³Ø±à¹âÃÎ¹â¡Ë
14¡¥º´Æ£¿§¡Ê½½Ê¸»ú¹â¡Ë
15¡¥¼°ÅÄÏÂ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê¡Ë
16¡¥º´Æ£É´²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN U18¡Ë
17¡¥º¬Îë²ÖÍû¡Ê½½Ê¸»ú¹â¡Ë
18¡¥ÈÓÅÄ¼¶ÎÜ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
19¡¥¾®Àô·ÃÆà¡ÊAIE¹ñºÝ¹â¡Ë
20¡¥º´Æ£°¦¿¿¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¡Ë
21¡¥´Ø¸ýÌÀÆü¹á¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18¡Ë
10ÈÖ¤Ï¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Î¹¾ÆîÆî¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯ÃÄ½Ð¿È¤Ç¡¢2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë16ºÐMFÊ¡ÅçË¾°¦¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡£
º£²ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö3¿Í¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡×¡¢MFº´Æ£¿§¡Ê¤¤¤í¡Ë¡¢DFº´Æ£É´²»¡Ê¤â¤Í¡Ë¡¢MFº´Æ£°¦¿¿¡Ê¤Þ¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì14ÈÖ¡¢16ÈÖ¡¢20ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«·âÇË¤Î¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤5Ì¾¤ÎÁª¼ê
¡Ö¥ê¥È¥ë¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëU-17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£